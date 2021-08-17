قالت الدكتورة أمنية عبد الحكيم مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي للبلازما، إن 1320 متبرعًا حضروا لمراكز تجميع البلازما خلال شهر، مؤكدًا أنها بداية جيدة للمشروع لكنّها أشارت إلى انتظار المزيد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك عدة شروط يتوجب توفرها في متبرع البلازما، وهي أن يكون عمره بين 18 و60 سنة، ويزن أكثر من 50 كيلو جرامًا، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يُجرِ أي عمليات.

وأوضحت أن المتبرع هو العنصر الأهم في هذه المنظومة، مشيرة إلى البلازما تمثّل 55% من الدم الموجود في الجسم، وبها مشتقات تدخل في تصنيع عدة أدوية يحتاجها الكثير من المرضى.

وأكدت أن التبرع لا يؤثر على حياة الإنسان بالسلب على الإطلاق، لكنّه يفيد المرضى بشكل كبير للغاية، لافتة إلى أن تعويض البلازما يكون من خلال مجموعة من السوائل ويحدث ذلك خلال 48 ساعة فقط.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت استقبال 1320 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى 14 أغسطس الجاري.

وصرح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه يتم استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها: مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.