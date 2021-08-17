الصحة العالمية: الاضطرابات في مطار كابل تعطل وصول الإمدادات الصحية الرئيسية لأفغانستان

أكد طارق جساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الاضطرابات في مطار كابل تعطل وصول الإمدادات الصحية الأساسية والأدوية إلى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بجنيف إن "الصراع المستمر في البلاد يتسبب في خسائر فادحة في النظام الصحي الهش بالفعل هناك، والذي يواجه نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية مع استمرار أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثر عمليات التطعيم بالاضطراب في البلاد، إضافة إلى تأثر برامج التطعيم الأساسية الأخرى بشكل كبير".

وأشار إلى تعليق تقييم الاحتياجات وتقديم الخدمات من قبل الفرق الصحية المتنقلة وشركاء المجموعة الصحية على مدار الساعات الـ24 الماضية؛ بسبب انعدام الأمن والوضع غير المتوقع في كابول، محذرا من أن انقطاع الخدمات الصحية قد تكون له عواقب وخيمة.

ولفت إلى أن أفغانستان لاتزال واحدة من بلدين يتوطن بهما مرض شلل الأطفال في العالم، كما حذر من أن أي تأخير أو تعطيل لحملات شلل الأطفال سوف يعرض صحة الأطفال الأفغان للخطر بشكل مباشر.

وأعرب عن قلق منظمة الصحة العالمية البالغ إزاء السلامة والاحتياجات الإنسانية التي تتكشف في أفغانستان، بما في ذلك خطر تفشي الأمراض وسرعة انتقال وباء كورونا، وحث على الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأساسية واحترام ودعم العاملين الصحيين وحماية المرافق الصحية والبنية التحتية الإنسانية.

وشدد على أن المنظمة ملتزمة بالبقاء وتقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وأنها ستواصل الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة بسرعة في البلاد وقت الحاجة.