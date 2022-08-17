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اصيب 5 أشخاص بحالة اختناق في حريق نشب بمبنى الاستقبال والطوارئ داخل مستشفى البدرشين المركزى، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وبينت التحريات أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي أثناء تصليح فني لجهاز كهربائي "ثلاجة" داخل غرفة مخصصة لإقامة الأطباء، ما أسفر عن امتداد النيران، وإصابة 5 أشخاص بحالة إختناق من بينهم فني الإصلاح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بالطابق الخامس الخاص بسكن الأطباء بمبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى البدرشين المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق، تم إسعافهم في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.