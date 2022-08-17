رواد 2030: المعسكر الصيفي لحملة ابدأ مستقبلك يهدف لتحقيق استدامة المشروعات لدى الطلبة

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المعسكر الصيفي الذي ينظمه المشروع حاليًا لطلبة حملة "ابدأ مستقبلك" بمحافظة الإسكندرية يستهدف الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تطوير المهارات الشخصية والريادية اللازمة بما يخلق فرص عمل في المستقبل.

وأوضحت الدكتورة غادة خليل أن المعسكر الصيفي، الذي انطلق أول أمس الأحد وينتهي غدًا، يستهدف طلبة المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية ويضم نحو 70 طالبًا وطالبة من مختلف محافظات مصر، وذلك في إطار حملة "إبدأ مستقبلك" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكدت الدكتورة غادة خليل أن اختيار الطلبة للمعسكر كان بناءً على أفكارهم الابتكارية التي نفذوها خلال حملة "ابدأ مستقبلك"، موضحة أن أفكار الطلبة الابتكارية كانت نتاج لحملة "ابدأ مستقبلك" التي تم خلالها تدريب المدرسين على كيفية خلق أفكار مبتكرة ثم تدريب الطلبة عليها؛ مما فتح مجالا واسعا لهم لابتكار أفكار مشروعات وتنفيذها، وعقب تقديم الطلاب لمشروعاتهم، تم تشكيل لجنة لاختيار أفضل المشروعات للمشاركة في المعسكر.

وأفادت خليل بأن حملة "ابدأ مستقبلك" هدفها توعية الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وإثرائها ودعمها ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية الفكر الريادي في الأجيال الجديدة واكتساب المهارات المتعلقة به؛ مثل توليد الأفكار وبناء فريق العمل والقدرة على حل المشكلات التي من شأنها تطوير قدراتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأشارت مدير مشروع "رواد 2030" إلى أن الحملة تشمل حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين في هذا المجال.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمعسكر الصيفي، نظم "رواد 2030" ثلاث جلسات ودورات تدريبية للطلبة في مجال ريادة الأعمال، موزعة على النحو التالي: جلسة عن الابتكار وريادة الأعمال ، وجلسة عن فن العرض "art of pitching"، وأدار الجلستين الدكتور نزار سامي مستشار الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى جلسة التفكير التصميمي.