الإسكان: تخصيص 32 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة (مشروعات عمرانية متكاملة، ومدارس، وحضانة، ومستشفى، وأنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وغيرها).



وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء: "فى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط صناعي، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة مستشفى، ونشاط تجارى إدارى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة حضانة، ونشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز طبى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة معهد عالٍ، ونشاط تجارى، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة مدرسة، ونشاط سكني تجاري إداري، ونشاط صناعي.



وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة ناصر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراض، لإقامة مشروع عمراني متكامل، ونشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط خدمات لوجيستية، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط طبي، وتجارى معارض، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى سكنى.