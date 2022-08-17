 لجنة حياة كريمة تتفقد 14 مشروعا بقرية الطوناب في أسوان - بوابة الشروق
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لجنة حياة كريمة تتفقد 14 مشروعا بقرية الطوناب في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 5:19 م

تفقدت لجنة حياة كريمة، برئاسة المهندس ناجح مصطفى، اليوم، 14 من المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو.

وتضم المشروعات 4 توابع بإجمالي 13,5 ألف نسمة، بالإضافة إلى تفقد 15 مشروعا جاريا بقرية العتمور قبلي بمركز كوم أمبو، والتي تضم 18 تابعا بإجمالي 25,5 ألف نسمة.

وأشار ناجح مصطفى إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات المياة بقرية الطوناب وتوابعها، ومشروع صيانة ورفع كفاءة مدرسة السراج الابتدائية الجديدة، ومشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالعتمور قبلى بنسبة 100% لكل منهم، حيث شدد فريق عمل حياة كريمة على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان الخاصة بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط هذه المشروعات.

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