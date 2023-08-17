قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن «بلاده وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا»، مشيرًا إلى أن «الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد نقدي».

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، أضاف في تصريحات، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، صباح الخميس، أن الاقتصاد النقدي سيعرض لبنان إلى الكثير من المخاطر، داعيًا إلى ضرورة هيكلة القطاع المصرفي.

وأكمل: «وصلنا إلى مرحلة جداً صعبة، واقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، وإذا لم نقر قانون إعادة هيكلة المصارف سنقع بأزمة أكبر.. اللهم إنني قد بلّغت».

وتطرق بالحديث إلى أزمة الكهرباء التي يعيشها لبنان منذ سنوات، مؤكدًا أن الأمور متجهة الى الحلحلة القريبة.

والاثنين الماضي، قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي)، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة، وأربعة من شركائه.

وذكر بيان الهيئة أن لبنان قرر أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات الملوكة للأفراد الخمسة، وهم: سلامة وشقيقه رجا، وابنه ندي، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.

وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 حتى 31 يوليو الماضي.

وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا، بعد تحقيقات فيما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف، خلال فترة عمله.