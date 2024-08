اندلع حريق في شارع حاي آدم في تل أبيب، وامتدّ إلى مرآب يقع بالقرب من مبنى سكني، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت، نقلاً عن سلطة الإطفاء والإنقاذ بمنطقة دان.

وقالت صحيفة «جيروزليم بوست» الإسرائيلية إن 4 فرق إطفاء وصلت في البداية إلى مكان الحادث، وتم إرسال 5 فرق أخرى لاحقًا.

وتلقى مركز الطوارئ 102 تقارير عن حريق في شجرة في جنوب تل أبيب حوالي الساعة 2:30 مساءً، وفق شبكة سكاي نيوز.

ولم تذكر الصحيفة الإسرائيلية سبب اندلاع الحريق، ولا الخسائر المادية الناجمة عنه.





🚨🇮🇱 FIRE BREAKS OUT IN TEL AVIV, SPREADS TO GARAGE NEAR RESIDENTIAL BUILDING



A fire erupted on Chai Adam Street in Tel Aviv, spreading to a nearby garage close to a residential area.



4 firefighting teams responded initially, with 4 more teams dispatched as the blaze escalated.