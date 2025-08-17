الشرطة الإسرائيلية تعتقل 38 شخصا شاركوا بتظاهرات تطالب بإنهاء حرب غزة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 38 متظاهرا إسرائيليا شاركوا بفعاليات الإضراب الشامل والتظاهرات للمطالبة بإنهاء الحرب.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 38 متظاهرا منذ صباح اليوم بتهمة ارتكابهم سلوكا غير منضبط، وقالت: "لن نسمح بالاضطرابات وسنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينتهك القانون ويخل بالنظام العام"، وفقا لوكالة معا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه، وذلك بعد محاولة المتظاهرين إغلاق عدد من الشوارع والأنفاق".

وشهدت مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "فئات واسعة من الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".