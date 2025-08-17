 الشرطة الإسرائيلية تعتقل 38 شخصا شاركوا بتظاهرات تطالب بإنهاء حرب غزة - بوابة الشروق
الأحد 17 أغسطس 2025 2:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 38 شخصا شاركوا بتظاهرات تطالب بإنهاء حرب غزة

وكالات
نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 2:29 م | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 2:29 م

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 38 متظاهرا إسرائيليا شاركوا بفعاليات الإضراب الشامل والتظاهرات للمطالبة بإنهاء الحرب.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 38 متظاهرا منذ صباح اليوم بتهمة ارتكابهم سلوكا غير منضبط، وقالت: "لن نسمح بالاضطرابات وسنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينتهك القانون ويخل بالنظام العام"، وفقا لوكالة معا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه، وذلك بعد محاولة المتظاهرين إغلاق عدد من الشوارع والأنفاق".

وشهدت مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "فئات واسعة من الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك