القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب حي الزيتون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استهداف دبابة إسرائيلية «ميركافا» جنوب حي الزيتون، أمس السبت.

وقالت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد: «كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة (الياسين 105) أمس السبت، قرب مفترق دولة جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة».

وأمس السبت، أفادت القسام، بدك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت: «تمكن عناصر القسام، بالاشتراك مع سرايا القدس، من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون».

وقالت إنها «استهدفت مقر قيادة وسيطرة للاحتلال على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون».

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).

وأفادت وسائل إعلام عبرية الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، وذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع منذ 22 شهراً.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أنه «بعد مرور أسبوع من موافقة الكابينت على خطة احتلال (مدينة) غزة، تلقى الجيش الإسرائيلي أوامره بالاستعداد لاحتمال الدخول البري».

وأوضحت الصحيفة أنه «من غير المتوقع أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تواصل القوات الإسرائيلية عملها الروتيني المخطط له، مع احتمال إجراء تغييرات في جداول الجيش الأسبوعية في سياق التحضير للعملية البرية المتوقعة».

والخميس، قالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء ما بين 80 ألفاً و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة.

والأربعاء، صدّق رئيس الأركان إيال زامير، على «الفكرة المركزية» لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وقبل أسبوع، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة «حكم إعدام» بحق الأسرى.