استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.





- وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 77 إلى 81 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 250 إلى 350 جنيها.

واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 100 إلى 190 جنيها للكيلو. ‏‎

وثبت سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 160 إلى 260 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.

‏واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه.

‏‎وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 180 إلى 220 جنيها.

استقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 180 إلى 220 جنيها.