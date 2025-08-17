وصول الموفد الأمريكي توماس باراك إلى بيروت

وصل الموفد الأمريكي توماس باراك، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد، في زيارة هي الرابعة منذ يونيو الماضي، في إطار متابعة واشنطن مساعي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، أن باراك، وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واستقبله نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية القنصل رودريغ خوري.

وزيارة باراك، إلى بيروت هي الرابعة منذ طرحه مقترحا أمريكيا لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيث كانت الأولى في يونيو الماضي، والتي قدم خلالها المقترح، والثانية في 7 و8 يوليو الجاري.

وتتضمن الورقة 11 هدفا من بينها "تنفيذ اتفاق الطائف (الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 1989) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701".

كما تتضمن "اتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة بالكامل على جميع أراضيها، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان".

وتأتي هذه الزيارة عقب 10 أيام من إقرار مجلس الوزراء اللبناني أهداف الورقة التي قدمها باراك، ما فجّر خلافا بين الحكومة اللبنانية و"حزب الله" الذي رفض تسليم السلاح وأعلن استعداده لما سماه "خوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر".

وانتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، موقف "حزب الله" واعتبره "تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية وهذا مرفوض تماما".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.