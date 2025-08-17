القوات المسلحة الأردنية تنفذ 10 إنزالات جوية للمساعدات على غزة بمشاركة دولية واسعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت القوات المسلحة الأردنية إنزالاً جوياً جديداً للمساعدات على قطاع غزة، بمشاركة طائرات من ألمانيا والإمارات وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وإندونيسيا.

وأشارت وكالة الأنباء الأردنية، إلى إسقاط نحو 106 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية داخل قطاع غزة ضمن العملية المشتركة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية منذ 27 يوليو الماضي، إنزالاً جوياً منفرداً و353 إنزالاً، بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

ووصل إجمالي المساعدات التي أسقطها سلاح الجو الملكي الأردني جواً إلى 772 طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.