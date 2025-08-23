مصرع سائق شاحنة وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم يضم 12 مركبة في ماليزيا

لقي سائق شاحنة حتفه وأصيب ستة آخرون في حادث مروري مروع وقع صباح اليوم السبت قرب منطقة باجوه في ماليزيا.

وشمل الحادث الذي وقع في تمام الساعة 0730 صباحا، ست شاحنات وخمس سيارات وحافلة صغيرة، وأسفر عن مقتل سائق شاحنة - 39 عاما، يُعتقد أنه توفي متأثرا بإصابات داخلية، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وقال رئيس شرطة المنطقة، المفوض المساعد مخلص الزمان عزيز، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث بدأ عندما تعطلت شاحنة يقودها رجل - 48 عاما.

وأضاف: "توقف السائق في حارة الطوارئ، لكن الشاحنة انبعثت منها فجأة سحب دخان كثيف. ونتيجة لذلك، لم يتمكن سائق شاحنة أخرى كانت خلفه من الرؤية واصطدم بها، ثم توالت الاصطدامات بين عدة مركبات أخرى".

وأوضح أن قوة الاصطدام تسببت في احتجاز سائق الشاحنة داخل مقعده، حيث تأكدت وفاته في موقع الحادث من قبل الطواقم الطبية.