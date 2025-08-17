جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل

أطلق المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بورسعيد، اليوم، فعاليات مبادرة "كن مستعدا" بمشاركة مجموعتين من طلاب وخريجي الجامعة، بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال المسار الأول لمهارات الاستعداد المهني بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني، بمشاركة مجموعة من الطلاب والخريجين الذين يستعدون لانطلاقتهم المهنية.

وتأتي المبادرة في إطار خطة وطنية تستهدف تمكين مليون شاب وفتاة من خوض غمار سوق العمل المصري والدولي عبر أربعة مسارات متكاملة، هي: "مهارات الاستعداد المهني، والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومهارات الابتكار المؤسسي، وريادة الأعمال ومهارات المستقبل للجميع".

وأشاد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بالمبادرة التي تمثل ركيزة أساسية لإعداد الشباب الجامعي وتأهيلهم للوظائف المستقبلية، مثمناً الأداء المتميز للطلاب المشاركين، مؤكداً أنهم نموذج مُشرف يعكس جدية شباب جامعة بورسعيد وطموحهم الكبير.

كما دعا رئيس الجامعة، جميع طلابها وخريجيها إلى الإسراع في الالتحاق بالمبادرة والاستفادة من برامجها، مؤكداً اعتزازه بجهود فريق المركز الجامعي للتطوير المهني وإدارة التدريب تحت قيادة الدكتورة هبة يوسف سليمان، وفريق العمل معها في قيادة برامج الإعداد المهني والتدريب بالجامعة، والترويج للمبادرة وتسجيل الطلاب والخريجين، والمشاركة الفاعلة في المعسكر التدريبي الذي نظمته وزارة التعليم العالي لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة يوسف سليمان، أن المبادرة لاقت تفاعلاً كبيراً من الطلاب والخريجين، خاصة في مسارها الأول الذي يركز على تنمية المهارات الشخصية والسمات المهارية، إضافة إلى التخطيط العائلي والمالي، بما يهيئ الشباب للنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية على حد سواء.