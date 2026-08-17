الحكومة العراقية تحقق في قصف استهدف مقر حكومة إقليم كردستان

قرر رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق، تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي وجّه بـ"إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأقرب وقت، والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف خلفه".

وأدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الهجوم بالطائرات المسيرة الذي انطلق في وقت مبكر من اليوم الاثنين، من داخل الحدود الإيرانية واستهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة الحماية والاستخبارات "باراستن" في بيرمام.

وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان إن إقليم كردستان لم يكن في أي وقت طرفاً في الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة وهذه الهجمات الجائرة التي لا تحتمل أي مبرر تشكّل محاولةً لتقويض استقرار إقليم كردستان.

كما حذر من أن استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ليس وسيلة لحل المشاكل.