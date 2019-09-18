وصول شحنات جديدة من المساعدات المصرية إلى جنوب السودان

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن وصول الشحنتين الثالثة والرابعة من المساعدات المصرية إلى جوبا وتسليمها إلى لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، دعما لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وتشمل المساعدات ملابس عسكرية وخيام في إطار إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن كل من وزير الدفاع الجنوب سوداني "كوال مانياج"، ونائب وزير الخارجية "دينج داو" شهدا تسليم الشحنة الثالثة، فيما شارك في مراسم تسليم الشحنة الرابعة والأخيرة وزير شئون مجلس الوزراء "مارتن ليمورو" بصفته سكرتير عام لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية‪.

وصرح السفير الدكتور أحمد بهاء الدين، سفير مصر في جوبا، بهذه المناسبة بأن تلك المساعدات تأتي ترجمةً لدعم مصر العملي لاتفاق السلام المنشط منذ التوقيع عليه.

وقال إن الجسر الجوي بين القاهرة وجوبا لنقل هذه المساعدات يعتبر دليلاً واضحاً على ذلك، مُؤكداً على الأهمية البالغة التي تحظى بها مسألة تنفيذ اتفاق السلام المنشط بالنسبة لكل من مصر وجنوب السودان على حد سواء.

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع الجنوب سوداني إلى تحديات تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، وخاصةً مسألة تأسيس مراكز تجميع القوات، مُعرباً عن تقديره للدور المصري الداعم في هذا الخصوص، وذلك في إطار التوافق والتنسيق المستمر بين القيادتين السياسيتين.

فيما أعرب وزير شئون رئاسة الوزراء عن شكر بلاده العميق لمصر لما تقدمه من مساعدات لتنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط.

وكانت الخارجية قد أعلنت السبت الماضي عن وصول شُحنتي مُساعدات مصرية إلى جوبا وذلك في إطار جهود مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.