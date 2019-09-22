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شرح انتي اتشاتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الفوز على وادي دجلة يعتبر فوز معنوي، مشيرا إلى أنه فوزا هاما بسبب الخسارة في اخر 3 مباريات.

وحقق بيراميدز الفوز بنتيجة 2-0 على وادي دجلة في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 27 للدوري الممتاز.

وقال انتي تشاتيتش في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورتس": "كانت مباراة صعبة للغاية خاصة في ظل أننا تلقينا 3 هزائم متتالية على الرغم أننا حصلنا على فرص كثيرة للغاية لكن هذا الفوز سيكسر كل السلبيات بداخلنا".

وأضاف: "اهنئ الفريق على الفوز كما اتوجه الشكر والتقدير لدجلة على اللعب النظيف".

وأكمل: "يجب أن نستعد جيدا للمباراة القادمة لدينا لاعبين مصابين ونحاول استعادتها من جديد واثق في فترة فوز متتالية لنا في ظل الصراع على المركز الثاني والصراع سيستمر حتى النهاية".