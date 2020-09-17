انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف الدولي المنسحبة في بابل دون إصابات

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بشاحنات نقل عراقية قرب محافظة بابل /100 كيلومتر جنوبي بغداد/.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي وزع مساء اليوم "أن رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض لحادثة انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل دون وقوع خسائر بشرية ومادية".

وتتعرض أرتال شاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف في طريقها إلى الانسحاب من العراق عبر الموانئ العراقية جنوبي البلاد لهجمات من قبل الجماعات المسلحة العراقية بعبوات ناسفة أو قصف رغم أن هذه الأرتال محاطة بقوات أمنية عراقية في مناطق مختلفة من البلاد.