استقبلت محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، أتوبيسات وسيارات وزارة الصحة لفرق التواصل المجتمعي لحملة "معا نطمئن سجل الآن"، بحضور سعد مكي وكيل وزارة الصحة وقيادات قطاع الصحة بالدقهلية.

وتستهدف حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" التي أطلقها رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة أول أمس الأربعاء؛ لتشجيع لجموع المواطنين لسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعي المجهزة "بالتابلت" للتسجيل الفوري وتوجيه المواطنين لتلقي اللقاح في ذات اليوم من خلال مراكز الشباب القريبة منهم والمعدة لهذا الغرض.

وأكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تقرر قيام مديرية الصحة ومن خلال الإدارات الصحية التابعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراكز الشباب لانطلاق سيارات وأتوبيسات لحملات مماثلة لفرق التواصل المجتمعي كل في نطاقه تبدأ من غدا السبت بنطاق كل مركز ومدينة وحي لتقوم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وذكر المحافظ أن هذه الفرق ستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لرفع مستوي الوعي لدي المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح حرصا علي حياتهم وسلامتهم.

والجدير بالذكر أن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" استهدفت شارع الجلاء وبورسعيد وميدان الهابي لاند وشارع قناة السويس والمشايه وشارع الجمهوريه وتم تسجيل عدد كبير من المواطنين ، وسيتم ارسال رساله نصيه لكل من قام بتسجيل اسمه بالمكان الذي يستلقي فيه التطعيم، ومازالت الحملة مستمرة لاستهداف جميع المواطنين.