ميقاتي يشكر العراق على دعم لبنان

شكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية على دعمها لبلاده في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، خاصةً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي للمساهمة في حلّ أزمة الكهرباء،بحسب بيان نشر في موقعه الرسمي .



وأضاف البيان أن ميقاتي اطلع " من وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار".



وأكد ميقاتي أن " الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حلّ جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها".



وأعلن أن حكومته ستعمل على " إنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الإثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي".



ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان " أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل مما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها".



يذكر أن الحكومتين اللبنانية والعراقية كانتا قد وقعتا في 24 تموز /يوليو الماضي، العقد النهائي لاستيراد مليون طن من الوقود لصالح لبنان مقابل خدمات استشارية واستشفائية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على انتاج الكهرباء ولذلك اتخذت إجراءات احترازية منذ أشهر عدّة، وقامت بتقنين إنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول.



وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.



واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لأكثر من 12ساعات في اليوم، بسبب نفاذ مادة المازوت، وبعضهم أطفأ المولدات بشكل نهائي.