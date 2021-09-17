بلينكن: الولايات المتحدة اتصلت بفرنسا قبل إعلان اتفاق الغواصات مع استراليا

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صرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بأن بلاده كانت على اتصال بفرنسا قبل الإعلان عن اتفاقية الغواصات النووية الجديدة مع أستراليا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بلينكن القول في إحاطة " الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع فرنسا".

كانت فرنسا قد انتقدت بشدة قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يكلف قرار أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، فرنسا صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار)، كانت قد وقعتها في عام 2016، لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنها تتعارض مع روح التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على الثقة السياسية.

وقال لودريان لإذاعة "فرانس انفو" اليوم الخميس: "أنا غاضب.. إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء... إنها صفعة على الوجه".

وأوضح: "لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة"، مضيفا أن كانبرا يتعين عليها الآن أن تشرح كيف تعتزم الخروج من الصفقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "لم ننته من هذه القصة بعد".