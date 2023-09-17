ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في السادسة، مساء الخميس المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وبحضور عددًا من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ومنهم الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، إلى جانب لفيف من المسرحيين.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وچورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب.

بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.