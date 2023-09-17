مصرع شخص متفحما إثر حريق بمنزله في الإسكندرية

لقي شخص، يدعى "فتحي.ك.م"، 59 عامًا، أرمل، مصرعه، إثر نشوب حريق بمحتويات الشقة محل سكنه، بعقار كائن في منطقة الفلكي، التابعة لنطاق حي أول المنتزه، شرقي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول وقوع حريق بشارع 3 المتفرع من شارع 14 منطقة الفلكي، وأسفر عن مصرع شخص.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي الشقق المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وتبين من المعاينة والفحص الأولي نشوب الحريق بشقة في الطابق الأول، بسبب حدوث ماسٍ كهربائي، مما أدى إلى إلتهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل، ومصرع المُسن الذي كان يُقيم رفقة نجلته متفحمًا.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فقد جرى نقل الجثة المتفحمة إلى مشرحة مستشفى صدر المعمورة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

