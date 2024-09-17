 عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لولاية ثانية - بوابة الشروق
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عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لولاية ثانية


نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 3:38 م

أدى عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الجزائرية لولاية رئاسية جديدة.

وبحسب موقع جريدة «النهار» الجزائري، أدى تبون اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.

وأعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة، بحسب النتائج النهائية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون، حصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب، أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة، وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية.


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