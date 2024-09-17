عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لولاية ثانية

أدى عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الجزائرية لولاية رئاسية جديدة.

وبحسب موقع جريدة «النهار» الجزائري، أدى تبون اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.

🔴🔴رئيس الجمهورية المنتخب #عبد_المجيد_تبون يصل إلى قصر الأمم لأداء اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لعهدة جديدة#الجزائر #اليمين_الدستورية pic.twitter.com/LtufRDET4q — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 17, 2024

وأعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة، بحسب النتائج النهائية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون، حصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب، أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة، وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية.