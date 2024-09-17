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أعداد جريدة الشروق
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«عقد تاريخي».. تفاصيل اتفاق الأهلي مع الشناوي للتجديد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 12:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 12:24 ص

قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي اتفق مع محمد الشناوي على تجديد تعاقده بعقد تاريخي يمتد لمدة أربع سنوات.

تابع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه استاد المحور:«محمد الشناوي ضحى بعقد كبير الموسم الماضي بعد عدم انتقاله إلى الدوري السعودي والأهلي قرر مكافأته».

وأضاف :«محمد الشناوي مواليد 1988 يعني 35 سنة الأهلي قرر تمديد عقده 4 سنين كقائد للجيل الحالي ولثقة النادي فيه إنه قادر على قيادة الفريق بمستواه الفني وقيادته لغرفة الملابس لسنين طويلة».

واختتم:«محمد الشناوي صاحب عقلية كبيرة وقدوة لكل حراس مصر وأيضا اللاعبين بسبب ما يقدمه لناديه ومنتخب مصر خلال السنوات الماضية والحالية».


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