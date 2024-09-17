قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي اتفق مع محمد الشناوي على تجديد تعاقده بعقد تاريخي يمتد لمدة أربع سنوات.
تابع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه استاد المحور:«محمد الشناوي ضحى بعقد كبير الموسم الماضي بعد عدم انتقاله إلى الدوري السعودي والأهلي قرر مكافأته».
وأضاف :«محمد الشناوي مواليد 1988 يعني 35 سنة الأهلي قرر تمديد عقده 4 سنين كقائد للجيل الحالي ولثقة النادي فيه إنه قادر على قيادة الفريق بمستواه الفني وقيادته لغرفة الملابس لسنين طويلة».
واختتم:«محمد الشناوي صاحب عقلية كبيرة وقدوة لكل حراس مصر وأيضا اللاعبين بسبب ما يقدمه لناديه ومنتخب مصر خلال السنوات الماضية والحالية».