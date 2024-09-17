وزير الزراعة: المنتجات المصرية عالية الجودة والطلب الخارجي عليها كبير

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ مصر تمتاز دائمً بمنتجات عالية الجودة، وبالتالي يكون الطلب عليها كبيرًا جدًا من الدول العربية والأوروبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذه المنتجات لها قيمة كبيرة وتحقق عائدًا مرتفعًا.

وأشار إلى أنّ مشروعات البنية التحتية التي نُفِّذت في الفترة الماضية، تعطي أملًا بأنه ستتم زيادة الصادرات في الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة نفذت مشروعات عملاقة من طرق لوجستية واستصلاح مساحات كبيرة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

ولفت إلى أنه تم التوسع بمساحة أربعة ملايين فدان خلال أربع سنوات، علمًا بأن الدولة ظلّت لنحو 50 سنة تزرع 5.6 ملايين فدان في المجمل.



وكان وزير الزراعة قد أعلن اليوم، فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج، عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين، في إطار جهود الدولة لفتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لدعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.

جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي يفيد بنجاح الحجر في فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج، وإخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك، والسماح بفحص أول شحنة بصل مصري مصدرة إلى كوستاريكا.

جدير بالذكر أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضراوات.