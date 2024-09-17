محسن هنداوي: كنت أتمنى إنهاء مسيرتي بقميص غزل المحلة

أكد محسن هنداوي، لاعب نادي غزل المحلة السابق، أنه كان يمني النفس أن يختم مسيرته الكروية داخل نادي غزل المحلة، الذي ينتمي إليه.

قال محسن هنداوي في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»:" اعتزلت كرة القدم قبل سنتين عن عمر 43 عامًا، وكنت أتمنى أن أختم مسيرتي داخل نادي غزل المحلة".

أضاف:" قضيت أفضل فترات عمري في الكرة في نادي غزة المحلة، وكان حلم حياتي إنهاء مسيرتي بقميص غزل المحلة لكن للأسف لم يحدث".

تابع:" لم أنضم لمنتخب مصر إلا من خلال غزل المحلة وقت الجيل الذهبي لمنتخب مصر، الذي ضم محمد بركات ومحمد أبو تريكة، ولو لم ألعب لغزل المحلة لم أكن لأنضم لمنتخب مصر".

أتم محسن هنداوي بالتأكيد على رغبته في تولي منصب إداري داخل نادي المحلة، قائلًا:" أتمنى التواجد بعد انتهاء مسيرتي الكروية للعمل داخل نادي غزل المحلة".