في الوقت الذي رفض فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على تفجيرات أجهزة الاتصالات المحمولة "بيجر" التي يستخدمها حزب الله اللبناني، أفادت تقارير إعلامية بوقوع 9 قتلى، بينهم طفلة، و2750 مصابا حتى الآن.

وقال وزير الصحة اللبناني في مؤتمر صحفي، إن غالبية الإصابات المسجلة حتى الآن في الوجه أو اليد، مشيرا إلى أن المستشفيات في الجنوب تجاوزت قدرتها الاستيعابية ونعمل على نقل الجرحى خارج المحافظة، وموجها النداء إلى كافة المستشفيات باستقبال جميع المصابين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول في حزب الله قوله إن عدد المصابين يرتفع بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن إحصاؤهم، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها فورا قبل انفجارها.

وأكد عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار مقتل نجله في تفجير أجهزة الاتصال، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن حارسين شخصيين للسفير الإيراني في بيروت أُصيبا في انفجار أجهزة اتصال.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسئول إيراني قوله إن حالة السفير الإيراني في بيروت جيدة ولم يصب أي عضو بالفريق الدبلوماسي.

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولين أمريكيين تأكيدهم أنه من المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل الأحد والاثنين بشأن التوترات في لبنان.

**استعدادات إسرائيلية لرد حزب الله

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن إسرائيل تستعد لرد محتمل من حزب الله على العملية المنسوبة لها، مؤكدة أن القيادة الشمالية والاستخبارات والجيش في حالة تأهب قصوى.

كما أفادت "إسرائيل اليوم" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وكبار المسؤولين الأمنيين يجتمعون حاليا في غرفة العمليات تحت الأرض، بوزارة الدفاع على خلفية التوترات في لبنان.

وأضافت صحيفة "هآرتس" العبرية إن كبار المسئولين الأمنيين يناقشون خيارات التصعيد مع حزب الله.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدّرت أن حزب الله ينوي شن عملية عسكرية ضد إسرائيل، مضيفة أنها رصدت مؤخرا إشارات حول استعدادات غير اعتيادية لحزب الله في جنوب لبنان.

***بماذا علق حزب الله؟

وحمّل حزب الله إسرائيل مسئولية تفجير أجهزة الاتصال التي يحملها عناصره في لبنان، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإننا نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".‏

وأضاف: "إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة"، بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وتابع: "هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد".‏

**تعليقات لبنانية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزير الإعلام اللبناني، في مؤتمر صحفي، إدانة مجلس الوزراء "العدوان الإسرائيلي الغاشم على بلدنا"، مؤكدا أن "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي وهو انتهاك للسيادة اللبنانية".

ودعا الوزير اللبناني الأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها تجاه هذا العدوان، مشيرا إلى أن الحكومة باشرت على الفور اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسئوليتها.

وقال الدفاع المدني اللبناني إنه يعمل على نقل الجرحى في جنوبي البلاد إلى مستشفيات أخرى خارج المحافظة نظرا لعدم استيعاب مستشفياتها المصابين.

كما وجّه نقيب الأطباء في لبنان نداء عاجلا لجميع الأطباء من كل الاختصاصات بالتوجه فورا إلى مراكز عملهم واستقبال المصابين جراء انفجار أجهزة اتصال كان يحملها عناصر من حزب الله.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي من وزير الصحة فراس الأبيض مغادرة جلسة حكومية، واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة التطورات بعد انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي حامليها من عناصر حزب الله.

***ما مصدر الهجوم؟

قال خبير في الأمن السيبراني إنه من المرجح أن ما حدث في لبنان ليس هجوما سيبرانيا، في ظل غموض لا يزال يحيط بكيفية تنفيذ الانفجارات التي طالت أجهزة اتصال كان يحملها عناصر لحزب الله.

وأفادت "وول ستريت جورنال" - نقلا عن شركة لوبك إنترناشيونال الأمنية - قولها إن سبب انفجار أجهزة الاتصال في لبنان هو على الأرجح برمجيات خبيثة.