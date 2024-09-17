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واشنطن تجمع معلومات عن تفجيرات لبنان: لسنا ضالعين في الأمر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 9:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 9:34 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها، اليوم الثلاثاء، إنهم يجمعون معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، مؤكدة أن واشنطن ليست ضالعة في الأمر.
وأضافت الخارجية الأمريكية: "سياساتنا لا تزال على حالها ونسعى إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله"، مشيرة إلى أنه "من المبكر القول ما إذا كانت الأحداث في لبنان ستؤثر على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".
وتابعت: "تقييمنا هو أن الدبلوماسية هي الطريق الأنسب لإعادة الإسرائيليين إلى قراهم ومدنهم في الشمال".
وأكدت أن "المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات"، فيما رفضت التعليق على واقعة تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "منع انزلاق الصراع بين إسرائيل وحزب الله نحو مزيد من التصعيد ليس مسؤولية واشنطن وحدها"، مشيرة إلى أنه "على الأطراف الإقليمية والدولية مسئولية احتواء الصراع ونرحب بأي دور من أجل تحقيق ذلك".

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