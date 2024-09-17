العمل: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا على فرص عمل وفرتها الوزارة في البوسنة والهرسك

- جبران: اختبارات قبل السفر هدفها استدامة العامل المصري وضمان حقوقه وتوعيته بواجباته

بدأت وزارة العمل، في إجراءت إنهاء سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها، بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك، لِشغل فرص العمل التي وفرتها الوزارة هناك، برواتب مجزية، وخدمات صحية واجتماعية.

وبحسب بيان صحفي أعلنت وزارة العمل عن اجتياز 123 شابًا من بين 1000 مُتقدم، اختبارات فرص عمل وفرتها الوزارة بدولة البوسنة والهرسك، للعمل في التخصصات التالية: مهندس مدنى، وعمال بناء، وحداد مسلح، ونجار مسلح، ومبيض محارة ونقاش، ومبلط، ومُثبِت وجهات، وذلك بعد انتهاء إجراء اختبارات تحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة، من جانب اللجنة المشكلة بين "البلدين".

وأكدت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، على بدء التواصل مع الشباب الذين اجتازوا الاختبارات، لاستلام باقي الأوراق المطلوبة، تمهيدًا للسفر في أسرع وقت.

وقال محمد جبران وزير العمل، إن الاختبارات التي حدثت في مقر الوزارة، ومراكز تدريب مهني في بولاق الدكرور، وإمبابة، وغيرها هدفها إرسال عِمالة ماهرة ومُدربة إلى الخارج، وتلبية احتياجات الشركات الخارجية على المهن المطلوبة، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال، وأصحاب الأعمال، مع ضمان واجبات كل منهما تجاه الآخر.

وجدد جبران، دعوته إلى الشباب بأن يكونوا واجهة مُشرفة لبلدهم، مع الإخلاص والإتقان في العمل، موضحًا أن الوزارة تقوم بهذا الدور مجانًا وبدون رسوم أو وسطاء، مشددًا على تحذير الشباب من التعامل مع صفحات أو رسائل أو شركات وهمية، والرجوع إلى الوزارة، أو مديرياتها بالمحافظات في كل الخدمات المُقدمة.