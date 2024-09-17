أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية بعدد من الأحياء؛ لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر كل الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها النظافة ورفع كفاءة الشوارع.



وشدد فوزى، اليوم الثلاثاء، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بنطاق حى روض الفرج، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، موضحًا أن أعمال التطوير تتضمن رصف طرق وتركيب البلدورات ورفع كفاءة بلوعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي.

ووجه بتسريع وتيرة العمل مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية ووفقاً للجدول الزمنى المحدد بما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والمساهمة فى تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.