موسيماني: أسعى لتدريب منتخب يمكنه التأهل لنصف نهائي كأس العالم

يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، لتدريب أحد المنتخبات خلال الفترة القادمة.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة " SABC Sport": "لقد شاركت في كأس العالم مع منتخب مرة واحدة، لذا ربما تكون مهمتي التالية مع منتخب وطني، يجب أن أقول إن هذا يثير اهتمامي أكثر، ولكن أيضًا، لمجرد أنني أقول منتخب وطني، فهذا لا يعني أنني سأذهب إلى أي منتخب".

وأضاف: "أنت تريد فريقًا وطنيًا تعتقد أنك قادر على قيادته إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم، وإذا تمكنت من الوصول إلى الدور نصف النهائي، فيمكنك الوصول إلى النهائي، وعندما تصل إلى النهائي، فقد يكون من الأفضل أن تفوز به".

وأوضح: "لذا فإن هذه بعض الأشياء التي نفكر فيها ما لم يكن ناديًا، مرة أخرى، في المساحة التي أعتقد أننا بحاجة إلى اللعب فيها أكثر، مثل السعودية التي ستكون هناك دائمًا، وقطر ستكون هناك دائمًا".

وتابعك "هاتفي يرن دائما، ولكن في بعض الأحيان لا أعرف، هل أريد اللعب في دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى؟ لست متأكدًا. ربما نعم، خاصة عندما يكون النادي سيشارك في كأس العالم للأندية".

وأتم "أنا لا أحاول أن ألمح إلى أي شيء، لكنني شاركت في كأس العالم للأندية 4 مرات من قبل".