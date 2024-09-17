إصابة إياد العسقلاني بقطع في الرباط الصليبي

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كشف إياد العسقلاني، مدافع منتخب مصر الأولمبي وروستوف الروسي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مع فريقه الروسي.

قال إياد العسقلاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" الحمد لله دائما وابدا.. قطع في الرباط الصليبي".

وشارك إياد العسقلاني كبديل في خسارة فريقه من كراسنودار في الدوري الروسي يوم السبت.

وتشير التوقعات إلى غياب إياد العسقلاني فترة لا تقل عن 9 أشهر، بسبب إصابة الصليبي، قبل العودة للملاعب مرة أخرى والمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن إياد العسقلاني قد غاب عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024 بسبب الإصابة، حيث أصيب وقتها بتمزق في كعب القدم.