شهدت دور العرض المصرية خلال الأسبوع الجاري سباقًا محتدمًا على شباك التذاكر بين مجموعة من الأفلام المتنوعة بين الكوميديا والأكشن والدراما الإنسانية، حيث تواصل بعض الأعمال تصدرها لقائمة الإيرادات، فيما صعدت أخرى إلى مراكز متقدمة في تاريخ السينما المحلية.

في المقدمة، واصل فيلم «درويش» صدارته بعد 5 أسابيع عرض، محققًا أمس 500 ألف جنيه ليصل إجمالي إيراداته إلى 50 مليون و817 ألف جنيه، بما يعادل 334 ألف تذكرة. وتدور أحداث الفيلم حول لص بارع يجد نفسه متورطًا في جريمة قتل لم يرتكبها، ليصبح بطلًا شعبيًا على غير إرادته، والعمل من بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، وتأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

أما فيلم «الشاطر» فقد احتل المركز الثاني بإيرادات يومية بلغت 451 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض إلى 105 مليون و790 ألف جنيه، بما يعادل 740 ألف تذكرة. وبذلك صعد للمركز السابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، متجاوزًا «الفيل الأزرق 2». الفيلم من بطولة أمير كرارة، وهنا الزاهد، وخالد الصاوي، ومن إخراج أحمد الجندي.

وجاء في المركز الثالث فيلم «ماما وبابا» بإيرادات يومية بلغت 278 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى 12 مليون و892 ألف جنيه. العمل من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن توتا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تبادل جسدي غير متوقع بين زوجين يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وحل رابعًا فيلم «ضي: سيرة أهل الضي» بإيرادات يومية بلغت 338 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه في أسبوعين إلى 4 ملايين و776 ألف جنيه. العمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ويشارك فيه بدر محمد، وأسيل عمران، مع ظهور لعدد من النجوم كضيوف شرف بينهم محمد منير وأحمد حلمي.

واحتفظ فيلم «روكي الغلابة» بالمركز الخامس محققًا أمس 242 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 55 مليون و694 ألف جنيه. الفيلم بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، ويجمع بين الكوميديا والأكشن في أجواء الملاكمة.

أما فيلم «أحمد وأحمد» فجاء في المركز السادس بإجمالي 70 مليون و685 ألف جنيه بعد 11 أسبوع عرض، فيما حل فيلم «ريستارت» في المركز السابع محققًا 95 مليون و411 ألف جنيه بعد 16 أسبوعًا، ليصعد للمركز التاسع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

وفي المركز الثامن والأخير، جاء فيلم «المشروع X» محققًا أمس 8 آلاف جنيه فقط، ليصل إجمالي إيراداته بعد 17 أسبوع عرض إلى 141 مليون و650 ألف جنيه، بما يضعه في المركز الثالث ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار، وتم تصويره بين مصر وعدة دول أجنبية.

وبهذا المشهد، يتضح أن موسم 2025 يشهد تنوعًا لافتًا في نوعية الأعمال السينمائية بين الأكشن والكوميديا والدراما الاجتماعية، إلى جانب تسجيل أرقام جديدة في سباق الإيرادات، بما يعكس حيوية السوق السينمائي المصري وإقبال الجمهور على متابعة الإنتاجات الحديثة.