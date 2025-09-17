رئيس سريلانكا: الاقتصاد سينمو بنسبة 5% العام الحالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تجني إيرادات أكثر مما كان متوقعا في 2025، وسوف تتجاوز أيضا هدف عجز الميزانية.

وقال ديساناياك لدى استئناف بناء الطريق السريع المركزي، إن موازنة 2026 سوف تواصل التركيز على خفض الهدر والفساد وعلى تحديث القطاع الحكومي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الرئيس، أن الاقتصاد سوف ينمو بواقع 5% للعام الثاني على التوالي.

وتابع أن البلاد سوف تبني على الاستقرار الاقتصادي الذي أقره البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب الشروع في حملة بنية تحتية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وجرى تثبيت العملة؛ بهدف تعظيم احتياطي النقد الأجنبي والوصول به إلى إلى سبعة مليارات دولار العام الجاري.