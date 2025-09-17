الأجهزة الأمنية بالقليوبية تتمكن من ضبط المتهم بقتل زوجته في العبور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط المتهم بالتخلص من زوجته ذبحا، بدائرة قسم شرطة أول العبور.



البداية عندما تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالغفار رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور بورود بلاغ إلي المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور بقيام شخص بالتخلص من زوجته بدائرة القسم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور، بحدوث مشادة كلامية بين زوج وزوجته بسبب خلافات بينهما تطورت إلي مشاجرة بالايدى قام الزوج بالتعدى علي زوجته بالضرب واحضر سلاح أبيض وقام بذبحها مما اسفر عن وفاتها في الحال.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أيمن الشاذلي والنقيب علاء الدين حسين والنقيب محمد فرج والنقيب محمد خليل، معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.