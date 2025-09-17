126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

ينظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة ورشة تدريبية متخصصة في إدارة المسرح والإنتاج خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري تقدمها المدربة مرام عبد المقصود، استعدادا للدورة الثالثة للمهرجان "دورة سميحة أيوب" المقرر عقدها في القاهرة في الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

أغلق المهرجان باب التقديم للورشة مساء أمس، بعد إقبال كبير على المشاركة، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 126 فرد، مما يعكس اهتمام الشباب بالمشاركة في الأنشطة المسرحية واكتساب خبرات جديدة في هذا المجال.

وتهدف الورشة إلى صقل مهارات الشباب وتزويدهم بخبرات عملية ونظرية في مجال إدارة العروض والإنتاج الفني، وتجمع بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال محاكاة حقيقية لآليات العمل المسرحي، حيث يشارك المتدربون ضمن فرق الإنتاج والفريق الفني لعروض المهرجان، بهدف إكساب المشاركين مهارات عملية في إدارة العروض، إعداد الميزانيات والجداول الزمنية، والتعامل مع الممثلين والفنيين، مع تعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي.

تأتي الورشة في إطار حرص المهرجان على تمكين الشباب وإعداد كوادر جديدة قادرة على العمل كمديري مسرح وإنتاج في مؤسسات ثقافية ومشروعات فنية متنوعة.

تُقام الورشة بدعم من الهيئة العربية للمسرح، ضمن التعاون المتواصل بين المهرجان والمؤسسات العربية والدولية الداعمة للفنون.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرتي المهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.