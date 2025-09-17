ارتفاع مخزونات الشركات في أمريكا خلال يوليو الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع مخزونات الشركات الأمريكية خلال يوليو الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وقالت الوزارة إن المخزون ارتفع بنسبة 2ر0% وهي نفس النسبة التي توقعها المحللون، بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال يونيو.

جاءت الزيادة البسيطة في مخزون الشركات مع ارتفاع المخزون لدى شركات التصنيع بنسبة 3ر0% في حين زاد لدى شركات تجارة التجزئة بنسبة 2ر0%، وزاد لدى شركات الجملة بنسبة 1ر0%.

في الوقت نفسه أظهر تقرير وزارة التجارة نمو مبيعات الشركات بنسبة 1% خلال يوليو، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال يونيو.

قادت مبيعات الجملة الارتفاع، بزيادتها بنسبة 4ر1% في حين زادت مبيعات قطاع التصنيع بنسبة 9ر0% ومبيعات التجزئة بنسبة 7ر0% خلال يونيو.

ومع زيادة المبيعات بوتيرة أسرع من زيادة المخزون، انخفض معدل مخزون الشركات إلى المبيعات إلى 37ر1 نقطة مقابل 38ر1 نقطة خلال يونيو.