رابطة العالم الإسلامي تُحذِّر من التداعيات الكارثية لاجتياح مدينة غزّة

حذَّرتْ رابطةُ العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة مقرا لها اليوم الأربعاء، من التداعيات الكارثية للعمليات العسكرية العنيفة المُوَسّعَة التي أطلقتْها قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة غزّة، "حيث تُصَعِّدُ حكومة الاحتلال إجرامها، وتوسِّع عمليات القتل والتدمير والنزوح القسري".

وجدّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان له اليوم "دعوةَ الرابطة الاسلامية العاجلة والمُلحّة للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاعِ بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوفِ وقفةً فوريةً جادّةً لإنقاذ المدنيين في قطاع غزّة من آلة حرْب حكومة الاحتلال، التي تمادَت في صلفِها وازدرائِها لكلّ القوانين والأعراف الدولية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الثلاثاء أن قوات الاحتلال "بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة"، مؤكداً أن الجيش "وصل إلى مرحلة الحسم".

وتتعرض مدينة غزة لقصف متواصل ومجازر لا تتوقف، في إطار هدف الاحتلال المعلن للسيطرة الكاملة على كبرى مدن القطاع، فيما اضطر عشرات الآلاف للنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.