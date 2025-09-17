البديل الألماني يتفوف على التحالف المسيحي لأول مرة في استطلاع للرأي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفوق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على التحالف المسيحي المحافظ المنتمي إليه المستشار الألماني فريدريش ميرتس لأول مرة في استطلاع للرأي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، حصل "البديل الألماني" على تأييد 27% من الألمان، بزيادة قدرها نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع مماثل أجري في أغسطس الماضي.

في المقابل تراجعت شعبية التحالف المسيحي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 26%.

وفي استطلاعات أجرتها مؤسسات أخرى، كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" مؤخرا على قدم المساواة مع التحالف المسيحي أو خلفه بفارق ضئيل.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وفي المركز الثالث، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي - الشريك في الائتلاف الحاكم - بنسبة 15% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن الاستطلاع الأخير. وفقد حزب الخضر نقطة مئوية واحدة، ليتراجع إلى 11%، وكذلك حزب "اليسار" ليتراجع إلى 9%.

واستقرت شعبية حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي عند 5%، وارتفعت نسبة الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 4%، وحصلت أحزاب أخرى على 4%.

شمل الاستطلاع 1649 ناخبا مؤهلا في ألمانيا بين 12 و15 سبتمبر الجاري.