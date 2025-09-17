قيادي لدى حماس: لم نستبعد شن الاحتلال عملية اقتحام وتدمير واسع في غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» غازي حمد، إن «أهداف الاحتلال كانت واضحة منذ البداية، وقد تحدثوا بها بشكل علني ودون مواربة، بأن دولة الاحتلال ذاهبة إلى استمرار الحرب، وإلى التدمير والتهجير وارتكاب المجازر والاستمرار في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة».

وأضاف خلال تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الأربعاء: «لم نستبعد أن يكون هناك عملية اقتحام لقطاع غزة وتدمير واسع، وكما نرى اليوم هناك ارتكاب واسع للمجازر، وقتل للمدنيين والأطفال، وتدمير للبيوت والأبراج السكنية».

وذكر أن هناك مخططًا إسرائيليًا واضحًا للقضاء على كل معالم الحياة في قطاع غزة، معقبًا: «لم يعد أحد يحتاج إلى تحليل لمعرفة ما هي الأهداف الإسرائيلية، هي أهداف دموية وحشية وليس لها حدود، تقتل وتدمر وتستغل كل فرصة من أجل ارتكاب المجازر».

وحذر من أن «الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية أمام تحدٍ كبير، للوقوف أمام هذا العدوان الهمجي البربري الفاشي، الذي يطال كل الحالة العربية»، منوهًا أن «الأمة العربية مستهدفة في كرامتها وفي أمنها وفي وجودها».

وأشار إلى أن «استهداف الدوحة كان رسالة واضحة للجميع بأن القاهرة وأبو ظبي والرياض وعمان وبغداد كلها مستهدفة، وكل مكان مستهدف أمام هذا الانفلات الجنوني والتعطش للدماء، ومسألة التغول والإحساس بالغطرسة والجبروت، وأن الاحتلال قادر على قصف كل عاصمة عربية».

وشدد على أهمية وجود موقف عربي مسئول للتعامل مع ما يجري من همجية ودعم أمريكي متواطئ مع الاحتلال في ارتكاب المجازر، مضيفًا: «نحن أمام حالة صعبة وقاسية، وامتحان لكرامة الأمة العربية والإسلامية ووحدتها وأمنها، للوقوف سدا منيعا أمام هذا الانفلات الجنوني المتعطش للدماء».

ولفت إلى أن «نتنياهو يتكلم بكل صلافة وعجرفة أنه سيغير وجه الشرق الأوسط ويفرض (إسرائيل الكبرى)»، محذرًا من أن قصف الدوحة حمل رسائل واضحة وفاضحة لكل الأحرار في العالم، بأن دولة الاحتلال لا تريد سلاما ولا تريد تفاوضا ولا تريد تعايشا، ولا تريد أي شيء سوى فرض القاعدة التي قالها وزير الدفاع الأمريكي وتبنتها دولة الاحتلال أن «السلام والأمن لا يأتيان إلا من خلال القوة»، أي من خلال البلطجة والمجازر وفرض الأمر الواقع.