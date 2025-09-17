قطر تدين العملية البرية بغزة وتحذر من خطر إسرائيلي على الأمن والسلم الدوليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دانت دولة قطر، بأشد العبارات، العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إن العملية تعتبر امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وحذرت الدوحة، من أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة، من خلال خطط ممنهجة تشكل خطرا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وانتقدت الخارجية القطرية، سياسة "حرب الإبادة الجماعية الوحشية" على غزة، وسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر، مطالبة بتضامن دولي حاسم لإجباره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء جيش الاحتلال هجوما مكثفا على مدينة غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "غزة تحترق" في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.