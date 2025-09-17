الرئيس التنفيذي لهونج كونج يكشف عن خطة لدعم الاقتصاد

أعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، اليوم الأربعاء، خططه لتسريع تنمية القوة الاقتصادية بالقرب من حدودها مع البر الرئيسي الصيني وتعزيز القطاعات ما بين الذكاء الاصطناعي إلى التعليم الأعلى، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة لمحركات نمو اقتصادي جديدة للحفاظ على ميزاتها التنافسية.

ويواجه لي، ضغوطا لتمييز هونج كونج عن منافسيها الإقليميين والمدن الكبرى بالبر الرئيسي الصيني بعد أعوام من قمع النشاط الديمقراطي وتشديد قبضة بكين مما أضر بصورة المدينة كمركز مالي حر.

وقال لي: "هدفي الأسمى أثناء حكمي هو تحسين معيشة المواطنين".

وفي خطابه السنوي بشأن السياسة، قال لي، إنه سيترأس لجنة لتطوير المدينة الشمالية، وهو مشروع قائم يهدف لبناء مركز جديد لتكنولوجيا المعلومات ومدينة جامعية بالقرب من مدينة شنزين الصينية. ويهدف المشروع لتوفير 650 ألف وظيفة وتوفير إسكان لـ 5ر2 مليون شخص.

وأضاف لي، أن الحكومة ستضع مجموعة من مخططات التمويل، كما ستقدم تشريعا لتمكين الحكومة من تبسيط الإجراءات بالنسبة لمسائل مثل إقامة شركات المناطق الصناعية وتسريع الموافقة على خطط البناء.

ويقدر أن إجمالي الناتج المحلي للمدينة نما بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، ويرجع ذلك لقوة الصادرات وتحسن الطلب المحلي.