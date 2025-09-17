محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي لعام 2025/ 2026

اعتمد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، المرحلة الثالثة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، إذ تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 229 درجة، بالإدارات التعليمية المتاح بها أماكن شاغرة.

وأوضح الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القبول يكون وفقا للقواعد العامة الصادرةن بالتنسيق للمرحلتين الأولى والثانية، مع الالتزام بعدم أحقية الطلاب المقبولين في المرحلة الثالثة بالتحويل خلال سنوات الدراسة الثلاث؛ حفاظاً على استقرار العملية التعليمية والكثافات داخل الفصول.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هناك بعض المدارس والإدارات التي لا تزال بها فراغات مثل إدارات (طما – طهطا – سوهاج – المراغة – ساقلته – المنشاة – أخميم – جرجا)، وجرى توزيع طلاب إدارات (دار السلام – البلينا) على مدارس محددة، ووزع البنين على مدرسة عقبة بن نافع الثانوية بنين بإدارة جرجا، والبنات على مدرسة جرجا الثانوية الجديدة بنات، مع أخذ إقرار على أولياء الأمور بعدم التحويل طوال المرحلة الثانوية.

وأوضح أنه بالنسبة لإدارة جهينة التعليمية، سيجري توزيع البنين على مدرسة بنهو الإعدادية الثانوية، والبنات على مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا، أما طالبات إدارة أخميم فيكون توزيعهن على مدرسة الثانوية بنات بإدارة سوهاج، وطلاب البنين على مدرسة الثانوية العسكرية بنين بإدارة سوهاج، وجميعهم يلتزمون بعدم التحويل طوال المرحلة الثانوية.

وأكد وكيل الوزارة، أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق الانضباط داخل المدارس والحفاظ على الكثافات واستقرار العملية التعليمية.