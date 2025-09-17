بريمير: عقلية يوفنتوس قوية لكن لا يمكن استقبال هذا الكم من الأهداف

أعرب المدافع البرازيلي جلايسون بريمير عن إعجابه بعقلية فريقه يوفنتوس بعد التعادل المثير 4-4 أمام بوروسيا دورتموند، مساء أمس الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، لكنه حذر من استمرار الأخطاء الدفاعية التي أدت إلى استقبال عدد كبير من الأهداف في المباريات الأخيرة.

وقال بريمير في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» عقب اللقاء الذي جرى على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو: «يجب أن نحافظ على هذه العقلية القتالية، لكن لا يمكن أن نستمر في استقبال هذا العدد من الأهداف. لقد تلقينا سبعة أهداف في مباراتين فقط».

وكان يوفنتوس قد حقق فوزاً مثيراً 4-3 على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، قبل أن يكرر الإثارة في دوري الأبطال، حيث قلب تأخره 4-2 أمام دورتموند إلى تعادل ثمين 4-4 بفضل هدفي دوسان فلاهوفيتش ولويد كيلي في الوقت بدل الضائع.

وأوضح بريمير أن الفريق قدّم شوطاً أول متوازناً انتهى بالتعادل السلبي، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب في الشوط الثاني الذي شهد مهرجان أهداف وأخطاء دفاعية: «علينا أن نتحلى بقدر أكبر من التوازن في الشوط الثاني. الإرهاق أمر وارد، لكن لا يمكن أن نسمح بتكرار هذه الأخطاء. كنا محظوظين بخطف التعادل في النهاية».

وأشاد المدافع البرازيلي بزميله المهاجم دوسان فلاهوفيتش الذي كان على وشك الرحيل هذا الصيف مع اقتراب نهاية عقده، لكنه أصبح أحد أبرز أسلحة الفريق في الموسم الحالي، سواء كأساسي أو كبديل مؤثر: «فلاهوفيتش لاعب رائع. نعرف أنه يمنح الفريق دعماً كبيراً في كل مرة يشارك فيها».

ويعكس التعادل المثير أمام دورتموند استمرار شخصية يوفنتوس القتالية، لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على مشاكل دفاعية متكررة تحتاج إلى معالجة عاجلة من المدرب ماسيميليانو أليغري، خاصة قبل خوض بقية مباريات مرحلة المجموعات في البطولة الأوروبية.