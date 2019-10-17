يقترب الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، من الإعلان رسميا عن المدرب الجديد للمنتخب الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلفاً لعصام عبد الحميد.

وكشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة اتحاد السلة، لـ"الشروق"، أن أحمد مرعي مدرب الاتحاد السكندري، اقترب من تولي تدريب فراعنة السلة، على أن يعاونه وسام جابر مدرب نادي الجياد.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة استقر على تولي مرعي، صاحب السجل التدريبي الحافل بالألقاب المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تواصل معه أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وكان مرعي قد تولى تدريب زعيم الثغر قبل أشهر قليلة، عقب العودة من فريق أهلي دبي الذي حقق معه بطولة الدوري، كما سبق لمرعي التتويج بثلاثة ألقاب دوري سوبر وخمسة ألقاب كأس مصر وبطولتين دوري المرتبط مع سبورتنج خلال 7 سنوات.