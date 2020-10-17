تونس تعلن تضامنها مع باريس عقب العملية الإرهابية

أعلنت تونس، اليوم السبت، تضامنها مع فرنسا؛ إثر العملية الإرهابية التي أودت بحياة مدرس على يد متشدد شيشاني عمد إلى قطع رأسه بإحدى ضواحي باريس أمس الجمعة.

ووجه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، رسالة تعاطف ومواساة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، معربا عن استنكاره "للعمل الإجرامي الشنيع"، وفق ما جاء في بيان للخارجية التونسية اليوم.

كما أعلن الجرندي، في البيان، عن "تضامن تونس مع فرنسا، في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانبها في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التي لا تمت بصلة للإسلام ولقيمه السمحاء".

واهتزت فرنسا على وقع الجريمة الصادمة بحق المدرس صامويل باتي في ضاحية كونفلان سانت اونورين على يد متشدد شيشاني قامت الشرطة بتصفيته، بعد أن كان المدرس عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أثناء حصة مخصصة للنقاش حول حرية التعبير، وفق ما أفادت به تقارير فرنسية.