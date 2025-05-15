كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مصير عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد اقتراب التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن التعاقد مع مدير فني أجنبي، خلال الساعات القادمة، استعدادً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في يونيو المقبل في أمريكا.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:«عماد النحاس مستمرا في منصبه كمديرا فنيا مؤقتا للفريق حتى حسم لقب الدوري حتى لو تم التعاقد مع خوسيه ريفيرو رسميًا خلال ساعات».

وفي سياق متصل يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي مساء السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، وفي المركز الثالث الزمالك برصيد 41 نقطة.