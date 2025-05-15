قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تخوض مفاوضات جدية للغاية مع إيران من أجل السلام، مؤكدًا حرص بلاده على إنجاح المفاوضات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من الدوحة، صباح الخميس: «نريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران وأعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق».

وأشار إلى أن «بلاده تريد لإيران أن تكون دولة كبيرة»، مشددًا في الوقت نفسه، على أن طهران لا يمكنها أن تمتلك سلاحًا نوويًا».

ولفت إلى أن واشنطن «تريد معالجة مشكلة إيران بطريقة ذكية وليس عبر اللجوء إلى العنف».

وجدد التأكيد أن بلاده تمتلك أقوى قوة عسكرية في العالم، مضيفًا: «لا الصين أو روسيا تضاهينا، نمتلك أقوى جيش ومعدات».

وشن هجومًا على سلفه جو بايدن، الذي قال إنه أنفق 10 تريليونات دولار على تدمير الشرق الأوسط، ثم غادر منصبه دون فعل شيء.

وأكمل: «بنيت القوة العسكرية الأمريكية في ولايتي الرئاسية الأولى، ثم زُورت الانتخابات، وجاء بايدن أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا»، بحسب تعبيره.